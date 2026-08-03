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Производственные здания в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 325 м² в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Производство 325 м²
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Продается помещение для производства дерево-обрабатывающего инструмента.Все подробности по т…
$96,000
НДС
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