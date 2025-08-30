Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Юзуфовский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 305 м² в Юзуфово, Беларусь
Коммерческое помещение 305 м²
Юзуфово, Беларусь
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316,  лицензия №02240/54  от  06.06.2005.…
$63,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти