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Коттеджи в Ижском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Лыцевичи, Беларусь
Коттедж
Лыцевичи, Беларусь
Площадь 96 м²
Современный дом у живописного озера - вложение в будущее и комфорт Продается просторный двух…
$52,800
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Параметры недвижимости в Ижском сельском Совете, Беларусь

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