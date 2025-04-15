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Жильё в Ижском сельском Совете, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Коттедж в Лыцевичи, Беларусь
Коттедж
Лыцевичи, Беларусь
Площадь 96 м²
Современный дом у живописного озера - вложение в будущее и комфорт Продается просторный двух…
$52,800
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Дом в Тарасовичи, Беларусь
Дом
Тарасовичи, Беларусь
Площадь 60 м²
В красивейших местах Беларуси, в Вилейском районе, в Ижском сельсовете, в д.Тарасовичи прода…
$5,000
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Дом в Ижский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ижский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Амбициозный авторский проект - усадебный комплекс в д. Королевцы (100 км от Минска, Мядельск…
$43,500
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Параметры недвижимости в Ижском сельском Совете, Беларусь

с садом
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