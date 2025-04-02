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Квартиры в Ивьевский район, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Геранёны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Геранёны, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Продается 4- квартира в аг. Геранены, Ивьевского р-на. Квартира располагается на 1 этаже 2 э…
$14,300
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Квартира 3 комнаты в Ивье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ивье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается трехкомнатная квартира на этаже 5 этажного дома в центре г. Ивье по ул. 50 лет Окт…
$25,000
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