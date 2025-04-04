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Жильё в Ивьевский район, Беларусь

Ивье
3
6 объектов найдено
Дом в Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Горячее предложение! Продается дом в Ивьевском р-не (д. Кривичи). Дом расположен практически…
$6,000
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Квартира 4 комнаты в Геранёны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Геранёны, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Продается 4- квартира в аг. Геранены, Ивьевского р-на. Квартира располагается на 1 этаже 2 э…
$14,300
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Дом в Бакштовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бакштовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в живописном уединенном месте в 15-и минутах хо…
$43,000
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Квартира 3 комнаты в Ивье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ивье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается трехкомнатная квартира на этаже 5 этажного дома в центре г. Ивье по ул. 50 лет Окт…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Ивье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ивье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
Продается просторная, светлая квартира по улице 50 лет Октября в центре города Ивье.     Эта…
$27,500
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Дом в Ивье, Беларусь
Дом
Ивье, Беларусь
Площадь 92 м²
Частный дом в уникальном живописном месте у озера.Расположен в г. Ивье, в пяти минут ходьбы …
$37,000
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