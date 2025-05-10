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Жильё в Ивацевичах, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ивацевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ивацевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/5
В продаже 1-комнатная квартира в кирпичном доме малосемейного типа.  Квартира находится на 2…
$16,500
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Дом в Ивацевичи, Беларусь
Дом
Ивацевичи, Беларусь
Площадь 294 м²
Дом для тех кто любит делать ремонт под себя. Есть возможность сделать ремонт под 2 семьи. Р…
$50,000
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