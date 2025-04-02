Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Иваново
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Иваново, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Иваново, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Иваново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Иваново, ул. 50 лет Октября, 1986 г.п., 2 / 4 панель, 52,7 / 51,8 /…
$20,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Иваново, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Иваново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Иваново, ул. Советская, 1988 г.п., 5 / 5 кирпич, 45,8 / 45,5 / 26,3…
$21,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов