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Жильё в Иканский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ганцевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ганцевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Просторная и светлая 3-комнатная квартира ❤️Представляем вам уникальную возможность приобрес…
$7,000
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Параметры недвижимости в Иканский сельский Совет, Беларусь

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