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Дома в Игрушковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Игрушковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Игрушковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается дом в д. Лошанцы с очень красивым видом на природу. Дом деревянный, жилой. Требует…
$5,900
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Параметры недвижимости в Игрушковском сельском Совете, Беларусь

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