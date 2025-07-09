Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Игрушковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Игрушковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ленок, Беларусь
Дом
Ленок, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается хороший просторный дом в тихом живописном месте нашей страны. Дом находиться в тих…
$23,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Игрушковском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти