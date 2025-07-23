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Долгосрочная аренда складов в Гродненской области, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 674 м² в Новая Гожа, Беларусь
Склад 674 м²
Новая Гожа, Беларусь
Площадь 674 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду административно-складское помещение в д. Новая Гожа.Объект располагается в …
Цена по запросу
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