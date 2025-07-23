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Долгосрочная аренда магазинов в Гродненской области, Беларусь

Гродно
7
Лида
3
Слоним
4
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16 объектов найдено
Магазин 82 м² в Слоним, Беларусь
Магазин 82 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г.Слоним, ул.Ершова. Выгодная локация — це…
$425
в месяц
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Магазин 172 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 172 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Объект состоит из изолированного помещения на втором этаже общей площадью 172,3 кв.м.Высота …
Цена по запросу
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Магазин 459 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 459 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 459 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г. Гродно, ул. Врублевского, 1/2. Общая п…
$3,529
в месяц
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Магазин 15 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 15 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду нежилое помещение (павильон) в холле магазина «Гипермаркет «Материк» в г. Г…
Цена по запросу
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Магазин 1 641 м² в Житомля, Беларусь
Магазин 1 641 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 641 м²
Количество этажей 3
Здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный участок для ст…
$306
в месяц
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Магазин 71 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 71 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Полностью готовое торговое помещение в центральной части города Гродно. Месторасположение: г…
$936
в месяц
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Магазин 800 м² в Лида, Беларусь
Магазин 800 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Предлагается в продажу или в аренду помещение 810м.кв. Аренда по ставке 12р за 1м.кв. без уч…
$2,964
в месяц
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Магазин 66 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 66 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
Объект состоит из изолированного помещения на первом этаже общей площадью 66 кв.м.Высота пот…
Цена по запросу
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Магазин 216 м² в Слоним, Беларусь
Магазин 216 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г.Слоним, ул.Ершова. Выгодная локация — це…
$1,186
в месяц
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Магазин 140 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 140 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Объект состоит из изолированного помещения на первом этаже общей площадью 140,1 кв.м. В него…
Цена по запросу
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Магазин 13 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 13 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 13 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду нежилое помещение (павильон) в холле магазина «Гипермаркет «Материк» в г. Г…
Цена по запросу
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Магазин 216 м² в Слоним, Беларусь
Магазин 216 м²
Слоним, Беларусь
Площадь 216 м²
Этаж 1/1
Новый ремонт, оживленная "проходная" локация: в одном месте с гипермаркетом "Евроопт", сетью…
Цена по запросу
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Магазин 20 м² в Лида, Беларусь
Магазин 20 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 20 м²
Этаж 2/2
Предлогается в аренду помещения от 20м.кв. на втором этаже в новом торговом центре "Север". …
$940
в месяц
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Магазин 77 м² в Гожа, Беларусь
Магазин 77 м²
Гожа, Беларусь
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в долгосрочную аренду магазин в аг. Гожа,ул.Победы, 23Магазин расположен в отдельно …
Цена по запросу
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Магазин 216 м² в Слоним, Беларусь
Магазин 216 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 216 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г.Слоним, ул.Ершова. Выгодная локация — це…
$1,186
в месяц
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Магазин 50 м² в Лида, Беларусь
Магазин 50 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Помещение 50м.кв. по ул. Шевченко. В здании много торговых объектов, связаных со строительст…
$367
в месяц
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