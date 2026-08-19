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Жилье с садом в Гродненском районе, Беларусь

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Коптёвский сельский Совет
16
Подлабенский сельский Совет
7
Путришковский сельский Совет
3
Озёрский сельский Совет
4
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12 объектов найдено
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 14 м²
Продается ухоженная дача.Адрес: СТ Лесовод-2, Гожский с/с.Характеристики:· Участок: 6 соток …
$14,769
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Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается одноэтажный деревянный дом в Гродненском районе, Вертелишковский с/с, д. Рыдели. Х…
$17,865
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Дом в Коптёвка, Беларусь
Дом
Коптёвка, Беларусь
Площадь 234 м²
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
$78,657
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DD CO DEDD CO DE
Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продаётся земельный участок с дачным домом в 11 км от Гродно.Местонахождение: Гродненский р-…
$21,871
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продаётся блочный садовый домик в СТ Дубрава Гродненского района, р-н деревни Каролино.Дачны…
$10,288
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 83 м²
Отличная дача с баней под одной крышей в СТ «Погораны» (Коптёвский с/с), 7 км от г.Гродно.До…
$71,355
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TekceTekce
в Озёры, Беларусь
Озёры, Беларусь
Площадь 27 м²
В продаже полдома – 2-комнатная изолированная квартира на ул. Новая, 9 в центре аг. Озеры в …
$18,917
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Местонахождение: д.Малая Ольшанка, ул.Лесная.Общая информация о доме: незавершённое законсер…
$104,610
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Дом в Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается дача в хвойном лесу недалеко от самого чистого озера Молочное в Гродненской област…
$9,625
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Дом в 5 километрах от Гродно.Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область.…
$95,915
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Дом в Путришки, Беларусь
Дом
Путришки, Беларусь
Площадь 77 м²
В продаже уютный жилой дом  с баней  в аг. Путришки Гродненского р-на с земельным участком 0…
$105,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Продается дача вблизи Гродно в СТ "Энергетик-2".Участок в частной собственности, 6 соток, ог…
$15,267
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Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

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