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Квартиры в Гродненском районе, Беларусь

Вертелишковский сельский Совет
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/2
Продается 3-комнатная квартира с отельным входом в п.Береговом. Асфальтированный подъезд от …
$35,000
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Квартира 1 комната в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Квартира с удобствами в д.Казимировка. Продается квартира в многоквартирном жилом доме в д.К…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Вертелишки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вертелишки, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
В продаже 3-комнатная квартира на ул. Первомайской, 2 в агрогородке Вертелишки , что в 10 ки…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Вертелишки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вертелишки, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
В продаже 3-комнатная квартира на ул. Октябрьской, 2 в агрогородке Вертелишки. что в 10 кило…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Поречский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в блокированном доме по адресу: аг.Поречье, ул.Зелёная. Всего в 35 км от …
$33,000
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