Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненский район
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Гродненском районе, Беларусь

Вертелишковский сельский Совет
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Поречский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается часть блокированного дома в аг.Поречье, ул.Зелёная. Всего в 35 км от Гродно (транс…
$33,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти