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Дома с гаражом в Гресский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в аг. Греск.  Прекрасная планировка: общая площадь …
$12,000
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Дом в Гресский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гресский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается крепкий дом с электроотоплением в агрогородке Летковщина. Центральное водоснабжени…
$23,500
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Параметры недвижимости в Гресский сельский Совет, Беларусь

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