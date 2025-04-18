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Жильё в Греском сельском Совете, Беларусь

дома
4
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Греск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Греск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Большая кухня. Квартира с погребом, сараем и гаражом!  ❤️Комфортная квартира с участком земл…
$18,000
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Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в аг. Греск.  Прекрасная планировка: общая площадь …
$12,000
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Квартира 1 комната в Греск, Беларусь
Квартира 1 комната
Греск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
Уютная квартира в кирпичном доме ❤️Предлагаем вашему вниманию светлую и функциональную 1-ком…
$14,200
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Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом в 12 км от Слуцка ❤️ Выгодное предложение: дом с участком 14 соток в агрогородке Греск  …
$5,700
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Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 46 м²
Кирпичный дом с мебелью и участком 25 соток ❤️Уютный дом в живописном агрогородке - ваш шанс…
$16,900
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Дом в Летковщина, Беларусь
Дом
Летковщина, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается крепкий дом с электроотоплением в агрогородке Летковщина. Центральное водоснабжени…
$23,000
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Параметры недвижимости в Греском сельском Совете, Беларусь

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