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Квартиры в Гресский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Греск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Греск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Большая кухня. Квартира с погребом, сараем и гаражом!  ❤️Комфортная квартира с участком земл…
$18,000
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Квартира 1 комната в Греск, Беларусь
Квартира 1 комната
Греск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
Уютная квартира в кирпичном доме ❤️Предлагаем вашему вниманию светлую и функциональную 1-ком…
$14,200
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Греск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Греск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2-комнатная квартира в аг. Греск.  Квартира расположена на 2 этаже 2-этажного кирп…
$13,000
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