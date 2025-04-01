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Купить земельный участок в Гожский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Гожский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Гожский сельский Совет, Беларусь
Земельный участок под застройку жилого дома с фундаментом в живописном месте. Местоположение…
$36,000
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Участок земли в Гожский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Гожский сельский Совет, Беларусь
Продается три земельных участка в СТ Лесница, 3/2 в Гродненском районе, направление д. Гожа.…
$10,000
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