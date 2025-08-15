Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Горский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Горском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Горский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Горский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
Трехкомнатная квартира в деревне Межица. Лес вокруг. Рядом в ста метрах река Улла. Отличное …
$8,000
