Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Горки
  4. Жилая

Жильё в Горки, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Горки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Горки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
2-комнатную квартиру в г. Горки, Могилевская обл.! Вокзальная, 50  Просторная квартира 52.3/…
$34,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов