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Коттеджи с садом в Гомеле, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 99 м²
Мечтаете о достойном доме с прудиком  и большим участком подальше от городской суеты? Тогда …
$75,000
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Параметры недвижимости в Гомеле, Беларусь

с гаражом
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