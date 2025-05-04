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Коттеджи в Гомеле, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 159 м²
Продаётся 3-х уровневый комфортабельный коттедж в спальном районе с развитой инфраструктурой…
$118,000
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Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 150 м²
Представляется Вашему вниманию просторный одноэтажный жилой дом, сделанный по индивидуальном…
$165,000
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Параметры недвижимости в Гомеле, Беларусь

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