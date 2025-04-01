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Дома с гаражом в Городиловский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Березинское, Беларусь
Дом
Березинское, Беларусь
Площадь 75 м²
Кирпичный дом в аг. Березинское с мебелью готовый к проживанию ❤️Уютный дом со всеми коммуни…
$34,000
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Параметры недвижимости в Городиловский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов