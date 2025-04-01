Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Городиловский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Городиловский сельский Совет, Беларусь

дома
4
5 объектов найдено
Дом в Березинское, Беларусь
Дом
Березинское, Беларусь
Площадь 75 м²
Кирпичный дом в аг. Березинское с мебелью готовый к проживанию ❤️Уютный дом со всеми коммуни…
$34,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Городиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городиловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается жилой дом рядом с Молодечно в д. Укропово! ❤️Бревенчатый дом с мебелью на просторн…
$5,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Городиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городиловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продается дом в живописном месте!  ❤️ Продажа дачного дома в 28 - ми километрах от  Молодечн…
$2,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Городиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городиловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Ухоженный дом в живописном месте недалеко от ж/д станции  ❤️Бревенчатый  дом на просторном у…
$11,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Березинское, Беларусь
Квартира 1 комната
Березинское, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/2
Продаётся 1-комнатная квартира без балкона, общей площадью 32.8 м2, по ул. Садовая, 15 в аг.…
$15,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Городиловский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов