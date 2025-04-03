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Дома с гаражом в Городейский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Городейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается хутор в деревне Ужанка Несвижского района, 90 км от МКАД. Дом 100 кв.м, кухня 17 к…
$22,000
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Параметры недвижимости в Городейский сельский Совет, Беларусь

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