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Квартиры в Городецкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Городец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Городец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, аг. Городец, ул. Пролетарская, 1987 г.п., 2 / 5 панель, 55,9 / 53,8 / …
$11,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов