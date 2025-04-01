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Дома с бассейном в Городокский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается дача в живописном месте, в СТ “Теплоэнергетик”, всего в 48 км от МКАД. Этот уголок…
$13,800
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Параметры недвижимости в Городокский сельский Совет, Беларусь

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