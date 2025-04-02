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Дома с бассейном в Гончарский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается уютная двухэтажная дача в живописном месте СТ Химик, Гончарского с/с! Дом из кирпи…
$28,500
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Параметры недвижимости в Гончарский сельский Совет, Беларусь

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