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Дома с садом в Гончарском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается кирпичный дачный домик в Доржах. 800м до р. Дитва. Участок 6 соток, есть плодовые …
$4,500
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Параметры недвижимости в Гончарском сельском Совете, Беларусь

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