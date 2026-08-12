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Дома в Холопеничах, Беларусь

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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Холопеничи, Беларусь
Дом 2 комнаты
Холопеничи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный земельный участок в городском поселке Холопеничи рядом с озером Селява (Деяно…
$7,000
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