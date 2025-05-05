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Магазины в Гайненском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 145 м² в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Магазин 145 м²
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок 10,5 соток с кирпичным зданием магазина 145 м2 в д.Слобода, улиц…
$15,000
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