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Дома с садом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается просторный дом в деревне Буда Гресская Слуцкого района, в 60 км от Минска. Год пос…
$17,000
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Параметры недвижимости в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

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