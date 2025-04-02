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Дома с гаражом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Состояние жилое, крепкие деревянные полы и стены, жилые комнаты требуют косметического ремон…
$12,500
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Параметры недвижимости в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

с садом
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов