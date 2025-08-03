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Коттеджи в Гацуковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Родовая усадьба  в 50 км. От Минска , д.Белая Лужа по Слуцкому направлению. Жилой дом  из кл…
$295,000
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