  2. Беларусь
  3. Глушанский сельский Совет
  4. Жилая

Жилье в Глушанском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Глушанский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Глушанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продаётся деревянный дом в деревне Глуша, всего в 25 км от города Бобруйск. Все документы об…
$5,000
Параметры недвижимости в Глушанском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
