Склады в Фаниполе, Беларусь

1 объект найдено
Склад 750 м² в Фаниполь, Беларусь
Склад 750 м²
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
Продается новый склад в Фаниполе, ул. Заводская 41Б Общая площадь - 750 кв.м. Высота потолк…
$840,000
