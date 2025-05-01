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Коммерческая недвижимость в Фаниполе, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 286 м² в Фаниполь, Беларусь
Коммерческое помещение 286 м²
Фаниполь, Беларусь
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
В одном из самых "молодых" городов Беларуси в г. Фаниполь Дзержинского р-на, Минской обл., 1…
$130,000
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