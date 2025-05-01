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Дома с садом в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
4
5 объектов найдено
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Номер договора с агентством 1052/1 от 2024-07-24
$45,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дом построен из ГСК блоки, окна ПВХ, крыша шифер. На первом этаже кухня и две комнаты, на вт…
$15,900
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Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
Площадь 196 м²
В этом коттедже жизнь превращается в праздник! Камин в доме дарит теплоту и уют зимними вече…
$185,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 305 м²
Продаётся четырехуровневый дом в 10 минут от Минска! Находится коттедж в деревне Вицковщина,…
$130,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Дом 104 кв.м. дерево обложено кирпичом, окна ПВХ, крыша шифер. На первом этаже кухня и две к…
$29,000
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Параметры недвижимости в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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