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Коттеджи в Дзержинске, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается жилой дом 2018 года постройки Дом имеет два этажа. Общая площадь 214,8 , Жилая 88,…
$149,000
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Коттедж 6 комнат в Дзержинск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Большой, красивый коттедж в тихом, зеленом районе Дзержинска, в доме имеется 2 входа.  Респе…
$179,900
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