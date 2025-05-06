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Коттеджи с садом в Дещенском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Продается коттедж в дер. Алеховка, 44 км от МКАД по Слуцкому направлению. Участок 25 соток в…
$79,000
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Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

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