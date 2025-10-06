Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дзержинский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
4
1 объект найдено
Офис 1 786 м² в Дягильно, Беларусь
Офис 1 786 м²
Дягильно, Беларусь
Площадь 1 786 м²
Этаж 1/2
Продается отдельно стоящее здание с административным назначением общей площадью 1785,8 м2. Н…
$1,000,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти