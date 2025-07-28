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Коммерческая недвижимость в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 780 м² в Большие Новосёлки, Беларусь
Коммерческое помещение 780 м²
Большие Новосёлки, Беларусь
Площадь 780 м²
Количество этажей 5
Продаются два производственных здания в д. Большие Новоселки, ул. Заводская, Брестское напра…
$109,039
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