Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Демидовичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
3 объекта найдено
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Оставить заявку
Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Адрес: СТ «Буда», ул. Веселая, д. 68. Товарищество с возможностью круглогодичного проживания…
$39,900
Оставить заявку
Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается современный дом для круглогодичного проживания  Минская обл., Дзержинский р-н, СТ …
$89,990
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти