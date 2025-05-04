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Дома с садом в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
4 объекта найдено
Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается уютный дом! 12 км от МКАД, Брестское направление. Адрес: Минская обл., Дзержинский…
$160,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дом в Дзержинском районе ! Минская обл., д.Шумщина , ул.Центральная, 28 км. от Мин…
$18,500
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Адрес: СТ «Буда», ул. Веселая, д. 68. Товарищество с возможностью круглогодичного проживания…
$39,900
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Параметры недвижимости в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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