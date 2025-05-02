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Дома с гаражом в Дукорском сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Полноценный  дом со всеми удобствами с большим участком в одном из красивых мест Пуховичског…
$26,900
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
В одном из замечательных уголков Пуховичского района, в д. Коробовичи, продается жилой дом. …
$21,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продаётся дом на большом участке ❤️ Бревенчатый дом в прекрасном месте, на  участке площадью…
$15,900
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Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается готовый к круглогодичному проживанию деревянный дом со всеми удобствами. Пуховичск…
$83,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Супер предложение! Экологичный деревянный дом со всеми удобствами с большим участком в одном…
$33,500
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Параметры недвижимости в Дукорском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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