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Дома с садом в Дубровенском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
В окрестностях  г. Лиды на большом участке в 37 соток расположился прекрасный дом с пятью жи…
$69,000
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Параметры недвижимости в Дубровенском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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