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Коттеджи с садом в Драчковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в д. Слободка 32 км от МКАД (Пуховичское направление).…
$77,000
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Параметры недвижимости в Драчковском сельском Совете, Беларусь

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