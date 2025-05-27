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Производственные здания в Добринёвском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 1 194 м² в Томковичи, Беларусь
Производство 1 194 м²
Томковичи, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 1 194 м²
Этаж 1/1
Готовый бизнес, приносящий доход! Продаётся производственно-складская база д.Томковичи , 26,…
$150,397
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